Colantuono: "Serra? Ha sbagliato e le squadre in lotta retrocessione ne hanno risentito"

L'allenatore della Salernitana Stefano Colantuono, intervenuto in conferenza stampa, ha parlato dell'episodio nel finale di Milan-Spezia che ha condizionato la partita e di conseguenza anche la lotta retrocessione: "Abbiamo visto e commentato tra di noi, ma fa parte del gioco. L'arbitro ha sbagliato, le squadre in lotta per non retrocedere ne hanno risentito ma non voglio entrare nel merito perché sono cose che capitano. Allenatori e calciatori commettono errori, può capitare anche a chi dirige una gara. Non mi permetto di andare oltre, voglio essere solidale con il signor Serra. E' certamente più dispiaciuto di noi".