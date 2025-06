Collauto: "Aver preso Pioli alla Fiorentina significa voler fare le cose per bene"

Intervenuto sulle frequenze di Radio Firenzeviola, Mattia Collauto ha parlato della Fiorentina e su Fortini: "E' un grandissimo profilo. Lui è già stato a Firenze, conosce la piazza. Aver preso Pioli significa voler fare le cose per bene. E' uno dei migliori nel calcio italiano. La Fiorentina ha fatto un'ottima scelta. Adesso la società viola ha deciso di punta sull'esperienza e sull'affidabilità, dopo due allenatori emergenti come Italiano e Palladino. La Fiorentina negli ultimi anni ha fatto degli ottimi risultati. Spero che con Pioli si possa migliorare, anche se non sarà facile".

Poi ha continuato: "Dzeko? E' un grande giocatore, darà molta esperienza in ambito spogliatoio. E' un ottimo acquisto, anche se non dovesse essere titolare. E' una scelta giusta perché ci vogliono anche questi profili in una squadra. Il gol poi non ha età, in Turchia ha fatto bene. Poi ovunque è stato è stato apprezzato per la sua professionalità. Asllani? E' un ottimo calciatore, ieri nel Mondiale per Club ha giocato titolare. Se dovesse andare alla Fiorentina sarebbe un grande acquisto. Io mi auguro che rimanga all'Inter, può migliorare tanto e quando è stato chiamato in causa ha fatto bene.