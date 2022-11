Collina: "Gli arbitri dovranno essere severi e rigorosi. Puniremo i simulatori"

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Pierluigi Collina, capo degli arbitri FIFA, ha parlato in conferenza in Qatar per spiegare quali sono le linee guida che gli arbitri dovranno osservare durante la Coppa del Mondo. "La nostra prima raccomandazione è proteggere la sicurezza e la salute dei giocatori. Non vogliamo che si metta a rischio la loro incolumità e saremo molto severi. Ci sono tre situazioni al limite: gli interventi con vigoria sproporzionata, la gamba tesa alta e la protezione della palla sporgendo troppo i gomiti. Saremo duri anche nel punire le simulazioni, sono inaccettabili. Abbiamo raccomandato agli arbitri di essere molto severi anche con le perdite di tempo e di aggiungere tutti i minuti che serviranno a recuperare. Quattro anni fa in Russia abbiamo detto esattamente la stessa cosa e sono stati aggiunti recuperi di sei o sette minuti. Lo scopo è quello di offrire uno spettacolo migliore".