Colombo dirige Juve-Milan: i precedenti con i rossoneri sono molto negativi

Sono state rese note le designazioni per le due semifinali di Supercoppa Italiana che si giocheranno a fine settimana in Arabia Saudita. La gara tra Juventus e Milan, in programma alle 20 italiane di venerdì 3 gennaio, è stata affidata ad Andrea Colombo, direttore di gara della sezione di Como. Con lui i precedenti rossoneri sono davvero da incubo.

Con l'arbitro Andrea Colombo il Milan si è incrociato in tre occasioni, due nella scorsa stagione e una in questa. Risultati? Tre sconfitte con tre espulsioni rossonere complessive. La prima con il Monza nello scorso febbraio: gara vinta per 4-2 dai brianzoli con il Diavolo in 10 per l'espulsione di Jovic a inizio secondo tempo. La seconda nel derby dello scorso aprile, perso dal Milan con due rossi nel finale a Theo e Calabria. L'ultima è stata la partita con il Napoli di quest'anno in cui i rossoneri sono stati sconfitti per 2-0 a San Siro.

Inoltre l'arbitro Colombo, a livello giovanile, fu protagonista nel 2018 di un caso spiacevole con alcuni giovani giocatori rossoneri, nel corso di un match di campionato contro il Chievo, insultati nel corso della gara: episodio per il quale fu squalificato per due mesi per "frasi inopportune dal contenuto denigratorio e provocatorio in particolare nei confronti dei calciatori Alessandro Sala, Daniel Maldini, RIccardo Tonin, Frak Cedric Tsadjout e Marco Romano Frigerio".