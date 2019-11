Colombo: "Ibra? C'è un po' di nervosismo. Ha dei dubbi nel ritornare in Serie A"

Monica Colombo, nota giornalista del Corriere della Sera, ha parlato con Carlo Pellegatti sul suo canale YouTube e ha parlato di Milan, dicendo: “Il Milan domani sarà impegnato a Parma, ma com’è ovvio qui si parla ancora di Ibrahimovic, la cui risposta è attesa nella prossima settimana. Certo, se negli ultimi giorni era cresciuto un po’ di ottimismo, ora c’è un po’ di nervosismo in merito al mancato responso del giocatore, anche Mihajlovic in conferenza stampa ha fatto capire che una risposta non arriverà prima del 10 dicembre. Certo che Ibra, a 38 anni, dopo aver disputato 2 anni in un campionato poco allenante come può essere la Major League Soccer, ha dei dubbi nel ritornare in un campionato, come la Serie A, nel quale ha lasciato un grandissimo ricordo e magari non replicare più quelle prestazioni di altissimo livello.”