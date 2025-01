COM-MIL (0-0): triplo cambio nel Milan: entrano Abraham, Musah e Jimenez per Pulisic, Morata e Bennacer

vedi letture

Non è soddisfatto per niente Sergio Conceicao, che nella ripresa cambia ben 3 giocatori. Fuori Pulisic per un problema muscolare all'aduttore, e dentro al suo posto Jimenez. Cambio anche in avanti con Morata, apparso lento e nervoso. Al suo post l'uomo che ha deciso la Supercoppa, Tammy Abraham. Cambi anche a centrocampo, con Musah che rileva ancora una volta Bennacer.

Di seguito vengono riportate le formazioni ufficiali della sfida:

COMO (3-4-2-1): Butez; Goldaniga, Dossena, Kempf; Van der Brempt, Engelhardt, Da Cunha, Fadera; Strefezza, Diao; Cutrone. A disp.: Audero, Reina, Kone, Iovine, Gabrielloni, Belotti, Ozilio, Braunoder, Perrone, Mazzitelli, Razi, Chinetti, Paz, Caqueret, Verdi. All. Cesc Fabregas

MILAN (4-3-3): Maignan; Emerson Royal, Tomori, Thiaw, Theo Hernande; Bennacer, Fofana, Reijnders; Pulisic, Morata, Leao. A disp.: Sportiello, Torriani, Jimenez, Gabbia, Pavlovic, Calabria, Terracciano, Musah, Omoregbe, Abraham, Camarda. All. Sergio Conceicao