Come mai non gioca Okafor? Senderos: "Il ct Yakin dice che deve migliorare in allenamento..."

L'ex difensore del Milan Philippe Senderos ha parlato ai taccuini dell'edizione odierna di Tuttosport della sfida di questa sera fra Svizzera e Italia soffermandosi sui singoli: "Ndoye pronto per una big? Assolutamente si. Ha fatto enormi progressi in questa stagione, diventando con Thiago Motta un pilastro del Bologna arrivato in Champions. Non era semplice giungere in un campionato difficile come quello italiano e fare subito bene. Dan ci è riuscito e ha fatto un bel salto di qualità. Sono sicuro che avrà grandi offerte questa estate.

Come mai non gioca Okafor? Noah è un talento dotato di grande velocità abbinata a una potenza che in pochi hanno. Diventerà un elemento importante sia per la Svizzera sia per il Milan. Al primo anno in un top club non ha sofferto il peso della maglia, che è enorme segnando reti pesanti. Yakin ha detto che deve ancora migliorare in allenamento per essere titolare: mi fido di lui, ma Okafor può essere di grande impatto pure a gara in corso.

Le difficoltà del Milan e le critiche? Le aspettative al Milan sono sempre molto alte. Se giochi al Milan devi sempre lottare per arrivare il più in alto possibile e vincere trofei".