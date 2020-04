Come saranno i nuovi allenamenti? Zero tattica e forse ancora gruppetti

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola fa il punto su quella che sarà la ripresa degli allenamenti. Il 18 maggio sarà il giorno delle sedute di gruppo ma sarà difficile che le squadre inizino subito con la tattica. Inizialmente gli staff lavoreranno sui toni muscolari ma c'è una questione che ancora balla. Potranno, i giocatori, allenarsi tutti insieme, o sempre a piccoli gruppi? L'idea per il 4 maggio era quella di gruppetti di 4-5 in campi differenti, adesso il quesito è procrastinato. E le risposte per la ripresa del calcio italiano continuano a mancare.