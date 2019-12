Commisso: "Gattuso è calabrese come me, il suo carattere mi piace"

Intervenuto ai microfoni di Rai2, il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha parlato della situazione della squadra Viola, reduce da tre brutte sconfitte in campionato. Con Montella sulla graticola dell'esonero, alla domanda su Gattuso come possibile sostituto del campano, Commisso ha risposto con un grande attestato di stima verso Ringhio:

"E' calabrese come me, e pure grintoso come quando giocavo io a calcio. Non ero un grande calciatore ma ci mettevo il carattere. La sua grinta mi piace assai".

Gattuso, quindi, dopo l'esperienza al Milan potrebbe tornare ad allenare a Firenze dove lo attende Commisso per un duo presidente-allenatore tutto calabrese.