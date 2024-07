Compagnoni: "Camarda in questo momento non è fisicamente pronto per la Serie A"

Il noto telecronista Maurizio Compagnoni, intervenuto in diretta a Sky Sport 24, ha parlato di Francesco Camarda, classe 2008 del Milan che ha da poco firmato il suo primo contratto da professionista e che quest’anno sarà tra i protagonisti del Milan Futuro. Queste le sue dichiarazioni: “Di sicuro può essere il futuro dell’Italia., non solo del Milan. Ho commentato il suo esordio in Milan-Fiorentina, fisicamente non è assolutamente pronto. Poi attenzione, a quell’età di sviluppa molto rapidamente, magari metti 3-4 kg di muscoli da un momento all’altro.

In questo momento non è pronto per fare la Serie A e ti dirò di più. Non sarà facilissimo per lui neanche in Serie C, però è un talento enorme e bastano pochi mesi per far cambiare il discorso. In questo momento è fondamentale che si alleni con la prima squadra, che guardi i grandi, che impari dai grandi, però non è assolutamente pronto per giocare in Serie A, tantomeno con una squadra ambiziosa come il Milan”.