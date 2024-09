Compagnoni: "È stata la vittoria di Fonseca. Non so però se è un sistema che si può riproporre con continuità... bisognerebbe essere dei robot"

Maurizio Compagnoni, in diretta su Sky Sport 24, commenta così la vittoria del Milan nel derby di domenica, concentrandosi sulla nuova idea tattica proposta da Fonseca:

“Sicuramente è stata la vittoria di Fonseca, ha avuto coraggio ed è stato premiato. Mi è piaciuta la coppia Morata-Abraham. È un sistema di gioco molto offensivo che il Milan può riproporre in stagione, ma non so se con continuità: comporta un sacrificio e un’applicazione… bisognerebbe essere dei robot. Per dieci undicesimi questa squadra è adatta a sostenere questo sistema di gioco. Dico dieci perché Leao non ce l’ha proprio nelle caratteristiche, nonostante ieri ci abbia messo impegno”.