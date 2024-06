Compagnoni: "Leao ha un grande limite: non ha un piano B quando affronta difese schierate"

Presente negli studi di Sky per commentare l'Europeo che in corso in Germania, Maurizio Compagnoni ha parlato anche di Rafael Leao che sta faticando ad essere decisivo con il Portogallo. Ecco le sue dichiarazioni sull'attaccante esterno del Milan: "Sto maturando una convinzione su Leao: al di là dei ritmi diversi che si giocano in Italia, il portoghese è un giocatore che se ha campo è pazzesco come pochi al mondo. Se invece deve affrontare difese schierate non ha un piano B e questo è un grande limite dell'attaccante del Milan".

È durata 45 minuti la partita di Rafa Leao contro la Turchia. Il portoghese è stato sostituito all'intervallo dal tecnico Roberto Martinez col risultato di 2-0 per i lusitani, in un primo tempo in cui il milanista aveva in qualche modo contribuito ad avviare l'azione del gol del vantaggio. Come contro la Repubblica Ceca, anche contro i turchi l'esterno offensivo ha rimediato un cartellino giallo e ancora una volta per simulazione. Per questa ragione Leao salterà il prossimo impegno del Portogallo contro la Georgia in programma il 26 giugno alle ore 21.