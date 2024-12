Compagnoni: "Ricci sarebbe un doppione di Fofana, non forte quanto Fofana"

Il Milan sarà attento a quello che offrirà il mercato ha assicurato Fonseca, che in questo periodo sta vivendo un’emergenza infortuni importante: le scelte a centrocampo sono limitate ed il tecnico portoghese sarà costretto anche questa sera a schierare Terracciano a centrocampo.

Nei giorni scorsi, clicca qui, su questi lidi abbiamo parlato della possibilità di affondare su Samuele Ricci, oggi in gol contro l’Udinese, già a gennaio. Maurizio Compagnoni, noto telecronista, parla così in diretta su Sky Sport del centrocampista granata:

“Io credo che al di la del valore di Ricci al Milan serva qualcosa di diverso, un giocatore di grande temperamento che sappia fare la fase difensiva perché i rossoneri sono una squadra a trazione anteriore. Ricci sarebbe un doppione di Fofana, non forte quanto Fofana. Se il Milan prende Ricci perché giocando a due ne deve avere quattro allora è da Milan, ma se deve prenderlo per giocare di fianco a Fofana allora ha bisogno di altre caratteristiche”.