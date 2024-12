MN - Mercato di gennaio: il Milan potrebbe anticipare un colpo previsto per l’estate

La posizione di classifica, la contestazione dei tifosi, la tensione crescente attorno a squadra e società stanno caratterizzando, in maniera importante, le ultime settimane attorno al Milan. Il gioco dominante di Fonseca non si è visto se non a sprazzi, gli infortuni hanno fatto capolino e la rosa è, fin dall’estate, corta in alcuni reparti, soprattutto a centrocampo dove è rientrato Isamel Bennacer, ma il suo ritorno non può bastare.

Youssouf Fofana e Tijjani Reijnders sono due calciatori imprescindibili, ma non hanno risorse eterne e le alternative che Fonseca ha avuto a disposizione fino ad oggi, ovvero Fofana e Loftus-Cheek, hanno risposto a singhiozzo a livello di prestazioni. Non a caso, anche in virtù dei problemi fisici sopraggiunti a tre centrocampisti, Fonseca si è dovuto reinventare Filippo Terracciano nel ruolo di mediano accanto a Fofana, ma con zero alternative dietro. In estate è stato fatto un errore di valutazione per ciò che concerne il numero dei centrocampisti in rosa e si è sperato che da Milan Futuro vi fossero dei percorsi di crescita più netti.

L’insieme di tutte queste dinamiche sta portando la dirigenza milanista a valutare la possibilità di anticipare nel mercato di gennaio un colpo a centrocampo che, nei piani programmatici, era inserito più negli slot del calciomercato estivo rispetto a quello invernale che, da anni, è poco utilizzato dal club a meno di pescate momentanee e poco funzionali (l’ultimo arrivo invernale di un certo tipo è stato Tomori nel gennaio 2021).

Il nome principale che gira tra Milanello e Casa Milan è quello di Samuele Ricci del Torino. Un centrocampista che è cresciuto tantissimo negli ultimi anni e che il Milan ha monitorato per mesi, oltre ad averlo seguito ai tempi dell’Empoli. Alcune voci di mercato narrano che i rossoneri si fossero portati avanti per prenderlo in estate, poiché nei mesi antecedenti non si sarebbero mai aspettati un andamento simile in campionato e difficoltà strutturali di tale genere. Oggi, invece, tale operazione potrebbe essere anticipata nella finestra invernale, ma ovviamente servirà trovare un accordo che tuteli ulteriormente il Torino, visto che anche Urbano Cairo è al centro di una pesante contestazione da parte dei suoi tifosi. Dal lato del ragazzo, da quanto risulta, non ci sarebbero opposizioni nel vestirsi di rossonero già a gennaio.

Effetto domino

Ma prima di affondare il colpo su Ricci, che comunque sarebbe una trattativa da svolgere dopo il 10 di gennaio, a Casa Milan vogliono anche tenere monitorato il mercato estero, poiché c’è la ferma sensazione che molte big, specie City, United e Psg, potrebbero entrare in scena, generando un effetto domino che potrebbe aprire ad opportunità che, ad oggi, non sono preventivabili.