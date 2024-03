Compagnoni: "Se Cardinale crede che il Milan sarà completo cambiando Pioli, prende un abbaglio"

Il Milan ha vinto 1-0 all'Olimpico sulla Lazio in un caldissimo e tesissimo anticipo della ventisettesima giornata di campionato. Gara molto nervosa e abbastanza brutta, con tre cartellini rossi per i biancocelesti nel corso del secondo tempo, due dei quali nei minuti del recupero quando la Lazio cercava il pareggio. Negli studi di Sky Sport 24 è intervenuto il telecronista Maurizio Compagnoni che ha commentato la sfida vinta dalla squadra di Stefano Pioli.

Le parole di Maurizio Compagnoni sul mercato estivo rossonero e le parole di Cardinale sul futuro: "Il mercato della scorsa estate non è stato un cattivo mercato, ma non è stato perfetto come dipinto da molti. Ci sono giocatori di qualità come Okafor e Jovic, anche Chukwueze secondo me. Il Milan è forte ma è una squadra incompleta. E se Cardinale crede che la squadra è completa cambiando Pioli, prende un abbaglio".