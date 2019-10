Compagnoni: "Strano vedere Suso fuori con il 4-3-3"

Maurizio Compagnoni, intervenuto su Sky Sport 24, ha parlato così della possibile formazione che Pioli manderà in campo stasera nella sfida contro la SPAL a San Siro: “Sorprende l’uscita di Suso con il ritorno al 4-3-3 visto che si diceva che con il 4-3-1-2 facesse fatica da trequartista. Vuol dire che al momento il giocatore è a pezzi, magari non fisicamente ma sicuramente tecnicamente e mentalmente. L’latro problema che balza agli occhi è che il Milan alla decima giornata continua a cercare una sua fisionomia. La formazione che dovrebbe scendere in campo stasera è diversa da quella dell’ultima giornata, ad esempio con Duarte, che fa il difensore centrale, schierato da terzino. Potrebbe diventare una difesa a 3 ma mi viene difficile pensare a un Castillejo a tutta fascia sulla destra. Il Milan lo vedo in un tunnel dal quale dovrà per forza uscire, ma è molto complicato":