Compagnoni su Milan-Roma: "Chukwueze ha cambiato la partita. Nel Milan atteggiamento sbagliato"

Nel corso dell'odierna edizione di 'Campo Aperto' di Sky Sport 24, il giornalista e telecronista Maurizio Compagnoni è intervenuto così in merito alla sconfitta del Milan contro la Roma in Europa League.

Le sue parole: "Che il cambio di Chukwueze sia stato tardivo è fuori discussione. E' entrato lui, ha cambiato la partita. Il Milan è stato molto più pericoloso in quei 10' con Chukwueze che negli altri 80 e passa. Io non credo però che sia stato un problema tattico, credo che, fermo restando che De Rossi ha messo la squadra in campo benissimo, con questo 4-4-1-1 che ha funzionato alla perfezione, ha coperto il campo come meglio non avrebbe potutto, però nel Milan è stato sbagliato l'atteggiamento".