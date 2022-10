Compleanno Krunic, i suoi numeri con la maglia del Milan

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

In occasione del 29° compleanno di Rade Krunic, ripercorriamo insieme i numeri del bosniaco in rossonero. Krunic è arrivato al Milan nell'estate del 2019 dall'Empoli retrocesso, insieme a Ismael Bennacer: oggi è in rosa in quella che è la sua quarta stagione alla corte del Diavolo. Fino a questo momento Rade ha collezionato 96 presenze che sono state accompagnate da 2 gol (uno in Europa League contro il Celtic, l'altro con una punizione bellissima contro il Verona) e 6 assist. L'anno scorso è stato protagonista dello scudetto conquistato dal Milan, specialmente nel filotto di ultime partite che ha giocato spesso e volentieri da trequartista.