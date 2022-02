Comunicato UEFA: "Solidarietà alla comunità calcistica ucraina. Condanniamo gli attacchi"

Fonte: tuttomercatoweb.com

La UEFA in attesa del Comunicato Esecutivo straordinario di domani, convocato per le ore 10, ha voluto diramare un comunicato per esprimere massima solidarietà nei confronti dell'Ucraina e del popolo ucraino. “Condanniamo l’invasione militare della Russia in territorio ucraino ed esprimiamo solidarietà alla comunità calcistica in Ucraina. Siamo pronti ad aiutare il popolo ucraino".

La prima decisione che verrà presa domani sarà lo spostamento della sede della finale della Champions League da San Pietroburgo a un'altra città, probabilmente Londra. Ma la UEFA è pronta anche a risolvere il contratto con la Gazprom, suo official partner.