Con Chukwueze sono 10 i giocatori andati a segno nel Milan. È primato in Serie A

Il Milan non sarà in testa alla classifica di Serie A, ma la formazione di Paulo Fonseca, vincendo ieri, ha dato un chiaro segnale al campionato, quasi a voler dire "ci siamo anche noi". Ovviamente la stagione è ancora piuttosto lunga e da qui a maggio, complici anche gli impegni europei, potrebbe succedere di tutto, ma per il momento il Diavolo è a 2 punti dal Napoli capolista, nonostante tutte le difficoltà riscontrate fino a questo momento.

C'è un dato che potrebbe far sorridere lo staff tecnico di Fonseca, perché dimostra e conferma la varietà, profondità e forza di questa rosa. Stando infatti a quanto riportato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, Samuel Chukwueze è il decimo giocatore mandato a bersaglio dal Milan in questo campionato. Quella rossonera è la squadra che ha più uomini finiti nel tabellino dei marcatori. Comanda Pulisic che è già a cinque reti. Poi ci sono Theo e Morata con due. Quindi Chukwueze, Abraham, Gabbia, Okafor, Pavlovic, e Leao con un gol.

Nessuno in Serie A ha fino a questo momento fatto meglio del Milan, seguito subito dal Napoli, che a bersagio ha invece mandato 9 giocatori fino a questo momento.