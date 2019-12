Con Ibra il Milan guadagna anche centimetri: lo svedese il più alto della rosa dopo Gigio

Personalità, qualità, determinazione ma non solo... Zlatan Ibrahimovic è alto un metro e novantacinque centimetri e, dal suo ritorno, diventerà in automatico il calciatore più prominente della rosa milanista dopo Gigio Donnarumma, alto solo un centimetro in più rispetto allo svedese. Una caratteristica importante in una squadra che non spicca certo in questo aspetto, basti pensare che nessuno degli altri attaccanti raggiunge il metro e novanta.