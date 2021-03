Con la Svezia a 39 anni e 173 giorni: nessuno come Ibra

Oggi Ibrahimovic, a 39 anni e 173 giorni, vivrà l’ennesimo "esordio" della sua carriera. Il centravanti del Milan, infatti, tornerà a giocare con la nazionale svedese a distanza di anni. Per lui sarà la 117esima presenza. Come riporta Tuttosport, scendendo in campo questa sera, Zlatan diventerà il giocatore più "vecchio" a indossare la maglia della Svezia, superando il portiere Thomas Ravelli (38 anni e 59 giorni) e l’attaccante Henrik Larsson (38 anni e 20 giorni).