Moretto: "Lopetegui non è Giampaolo. Difficile gestire questa ondata di rabbia nei confronti di una possibile scelta"

Matteo Moretto, in una diretta Twitch su LaFieraDelCalcio, si è espresso a più riprese sulla situazione calda riguardante la panchina del Milan per la prossima stagione, con il contestatissimo nome di Julen Lopetegui come candidato numero uno. Ecco cosa ha detto Moretto: “Devo dire che è pesante e complicato gestire questa ondata di rabbia nei confronti di una possibile scelta, alla fine io ho sempre raccontato le cose come stavano, raccontando la verità dei fatti”.

Ha poi aggiunto: “Il problema è stato accostare allenatori sbagliati al Milan che hanno traviato l’opinione dei tifosi, ma Lopetegui non è Giampaolo”.