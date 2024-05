Alle 21 la finale di Coppa Italia: Atalanta e Juventus si sfidano col trofeo in palio

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 14 MAG - Lo stadio Olimpico è il palcoscenico della Finale di Coppa Italia che mette di fronte Atalanta e Juventus, con gli esperti Sisal che vedono la Dea leggermente favorita a 2,75 contro il 2,90 dei ragazzi di Allegri mentre si sale fino a 3,00 per il pareggio. Stessa quota per la sfida che si estende ai supplementari mentre una conclusione ai rigori è data a 5,25. Bilancia che pende sempre leggermente dalla parte dell'Atalanta per il successo finale: la seconda Coppa Italia per i bergamaschi si gioca a 1,85 mentre il trofeo numero 15 per la Juventus è in quota a 2,00. Gasperini e i suoi ragazzi vogliono vendicare la sconfitta nella finale 2021 fa quando persero 2-1: lo stesso risultato esatto è offerto a 11 per i lombardi mentre si sale fino a 11,50 per Vlahovic e compagni. Arkadiusz Milik è l'attuale re dei bomber di Coppa Italia e vuole confermarsi tale magari lasciando il segno anche in finale.

Il centravanti polacco a segno è offerta a 4,00. Cerca gloria anche Federico Chiesa che, proprio nella finale del 2021, segnò il gol decisivo: l'esterno azzurro ultimo marcatore è dato a 8,00. Gasperini dovrà fare a meno di Gianluca Scamacca ma ha un Charles De Ketelaere in forma smagliante: il belga protagonista con gol o assist si gioca a 2,25. (ANSA).