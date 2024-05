Il Milan riprende oggi ad allenarsi: pranzo assieme a Milanello, poi la seduta

Dopo la rotonda vittoria di sabato contro il Cagliari e il successivo passo falso della Juventus contro la Salernitana che ha consegnato la matematica certezza del secondo posto, il Milan si è concesso qualche giorno di riposo. Dopo ieri, anche oggi non ci saranno allenamenti al centro sportivo di Milanello. Questi riprenderanno oggi pomeriggio. Come appreso da MilanNews.it la squadra si ritroverà a Carnago per il pranzo insieme e poi scenderà sul campo per una sessione agli ordini di Stefano Pioli. Si prepara l'ultima trasferta della stagione contro il Torino, sabato 18 maggio alle 20.45.

DOVE VEDERE TORINO-MILAN

Data: sabato 18 maggio 2024

Ore: 20.45

Stadio: Olimpico Grande Torino, Torino

TV: DAZN, Sky Sport

Web: MilanNews.it