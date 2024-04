De Telegraaf - Van Bommel dirà addio all'Anversa a fine stagione

Non solo Lopetegui: tra i nomi fatti per ereditare il posto di Pioli sulla panchina del Milan c'è anche l'idea che porta a Mark van Bommel, attuale guida tecnica dell'Anversa in Belgio ed ex rossonero da calciatore, avendo giocato nel Diavolo la stagione 2011/12, vincendo lo Scudetto con Allegri allenatore.

Stando alle informazioni che arrivano dall'Olanda (il paese natale di Van Bommel e del suo dirigente Marc Overmars), in attesa di capire se la pista rossonera dovesse aumentare di consistenza nelle prossime ore (secondo le news che circolano, Van Bommel sarebbe il nome preferito di Ibrahimovic) ci sarebbe già una certezza in merito all'addio a giugno del tecnico all'Anversa e al Belgio.

Come si apprende dal De Telegraaf, infatti, l'avventura di Van Bommel con il Royal Antwerp è ormai ai titoli di coda. Un addio dettato soprattutto dai problemi finanziari del club e del suo presidente, Paul Gheysens. Lo scorso anno, alla sua prima stagione nel campionato belga, Van Bommel ha vinto la Jupiler League, mentre quest'anno si è qualificato per la finale della Coppa del Belgio.