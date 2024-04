TMW Radio - Scarnecchia svela un retroscena: "Maldini mi chiamò che era all'estero, stava trattando un giocatore.."

Intervistato ai microfoni di TMW Radio, Roberto Scarnecchia, ex giocatore rossonero ha parlato così del Milan, del futuro di Stefano Pioli e rivelato un retroscena su Paolo Maldini. Queste le sue parole:

Io avrei rinnovato il contratto a Pioli per altri 5 anni. Hanno sottovalutato molto il lavoro del tecnico rossonero, che è uno che sta costruendo. Non mi piace come si muove la società. Maldini per esempio mi chiamò che era all’estero e mi disse di essere stato esonerato ed era in Portogallo a trattare un giocatore. Ci sono delle scelte inspiegabili".