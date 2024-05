Scaroni dopo l'assemblea di Lega: "Non parlo di cose sportive del Milan"

Questo pomeriggio era in programma l'assemblea di Lega a Roma e per il Milan ha partecipato il presidente Paolo Scaroni. Il dirigente rossonero è stato intercettato dai microfoni dei colleghi di Tuttomercatoweb.com al termine dell'incontro e non ha voluto esprimersi sul Milan, rispondendo così alla domanda sul futuro di Stefano Pioli e sulla possibilità di avere Antonio Conte come erede: "Non parlo di cose sportive del Milan".

