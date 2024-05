Di Stefano: "Il Milan ha l'allenatore in testa, è Fonseca. Si attende per capire cosa farà nei prossimi sette giorni"

Intervenuto in collagamento da Casa Milan, il giornalistIla di Sky Sport, Peppe Di Stefano, ha parlato della situazione legata alla ricerca del nuovo allenatore del Milan. Il collega ha indicato Paulo Fonseca come candidato numero uno a raccogliere l'eredità della panchina di Stefano Pioli ma prima di poter muoversi concretamente, il club deve aspettare la fine dei rispettivi campionati (il portoghese allena il Lille) e battere la concorrenza ricca dell'Olympique Marsiglia, interessato al tecnico.

Le parole di Peppe Di Stefano in collegamento: "Continuano le valutazioni da parte della dirigenza. Proviamo a fare un quadro per quelle che sono le nostre conoscenze. Il Milan attende perchè non è finito il campionato e non è finita la Ligue 1. Questo lo dico perché il Milan ha l'allenatore in testa, è Paulo Fonseca, ex allenatore della Roma e attuale allenatore del Lille. Ha un contratto in scadenza alla fine del campionato e con il club francese si incontrerà alla fine della stagione: il Lille avrebbe anche pensato di offrire un nuovo contratto all'allenatore portoghese. Il Marsiglia sta provando a far di tutto per portarlo a Marsiglia. Il Milan continua a non abbandonare questa idea. Per una serie di ragioni: è un allenatore che già utilizza lo stesso sistema di gioco che il Milan utilizza con Stefano Pioli, perchè è preparato ed equilibrato dentro e fuori dal campo, è elegante, un po' quello che vorrebbe il Milan. Un allenatore con cui poter condividere il progetto, le prospettive, il presente e il futuro. Questa è l'idea, attendere per cercare di capire cosa farà Fonseca nei prossimi sette giorni. Se le cose dovessero andare bene e dovesse dire no al Lille e no al Marsiglia, il Milan tenterebbe l'assalto definitivo e finale. Qualora le cose dovessero andare male e Fonseca dovesse dire di sì alla proposta ricca del Marsiglia, il Milan virerebbe su altri allenatori".