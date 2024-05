Il business nello sport secondo Cardinale è una 'bolla', anche se questo termine "non gli rende pienamente giustizia"

Il proprietario del Milan, nonché founder e managing partner di RedBird Capital, Gerry Cardinale ha parlato dal palco del Qatar Economic Forum di Bloomberg. Queste le sue dichiarazioni sul mondo degli investimenti nello sport e sul Milan.

Hai il Milan, hai l’UFL, hai tanti interessi nel mondo dello sport. Ad oggi, qual è lo stato del fare business nel mondo dello sport?

“Usando una sola parola, “bolla”. Ma “bolla” non gli rende pienamente giustizia, ci sono gran pezzi di proprietà intellettuali che hanno intrinsecamente molto valore, con una quantità incredibile di capitale, capitale “nuovo”, che li “insegue”. Molta gente quando pensa all’investimento nello sport si riferisce al comprare una squadra, e questa secondo me è la parte più complicata di fare affari in questo ecosistema. Ci sono tanti modi fantasiosi di investire in questo mondo senza andare ad acquisire, sia in maggioranza che in minoranza, squadre: bisogna puntare alla monetizzazione della proprietà intellettuale che gira intorno e che queste squadre rappresentano”.