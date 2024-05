Con Oaktree Serie A è sempre più 'Made in USA'. Sono 7 le proprietà americane in Italia

vedi letture

Si chiude l'era di Suning alla guida dell'Inter. Dopo aver rilevato il club nerazzurro nel 2016 da Erick Thohir, la holding cinese cede il passo a Oaktree, che ha comunicato l'escussione delle quote societarie date in pegno a garanzia del finanziamento contratto dalla famiglia Zhang nel 2021 e il conseguente passaggio di proprietà. Si chiude così il secondo ciclo più vincente nella storia della società di viale della Liberazione, caratterizzato da due scudetti, tre Coppe Italia e due Supercoppe italiane.

Le sette sorelle USA. Con il passaggio da Suning a Oaktree, non varia ovviamente nel nostro campionato la quota di proprietà straniere. Saluta l'unica realtà cinese: in totale, considerando anche il Parma già promosso, il prossimo campionato vedrà ben otto realtà nordamericane in competizione. Di seguito l'elenco completo, in attesa di conoscere l'ultima retrocessa e l'ultima promossa dalla Serie B. Che ha il 50 per cento di possibilità di essere straniera: sia Venezia che Palermo, infatti, fanno riferimento a società estere.

Atalanta - Bain Capital - Stephen Pagliuca (Stati Uniti)

Bologna - Saputo Incorporated - Joey Saputo (Canada)

Cagliari - Fluorsid Group - Tommaso Giulini

Como - Djarum - Fratelli Hartono - Indonesia

Empoli - Fabrizio Corsi

Fiorentina - Mediacom - Rocco Commisso (Stati Uniti)

Frosinone - Together - Maurizio Stirpe

Genoa - 777 Partners - Josh Wander (Stati Uniti)

Hellas Verona - Moulin Rouge Spa - Maurizio Setti

Inter - Oaktree Capital (Stati Uniti)

Juventus - Exor - Andrea Agnelli

Lazio - Lazio Events - Claudio Lotito

Lecce - Saverio Sticchi Damiani

Milan - RedBird - Gerry Cardinale (Stati Uniti)

Monza - Fininvest - Famiglia Berlusconi

Napoli - Filmauro - Aurelio De Laurentiis

Parma - Krause Group - Kyle Krause (Stati Uniti)

Roma - The Friedkin Group - Dan Friedkin (Stati Uniti)

Torino - U.T. Communications - Urbano Cairo

Udinese - Giampaolo Pozzo