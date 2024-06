CorSport - Milan-Zirkzee, frenata per commissioni e Fonseca. I soldi di Cdk per Wieffer

In queste settimane di antipasto di calciomercato il Milan sta andando a scuola di olandese. Sul proprio taccuino degli obiettivi i dirigenti rossoneri hanno segnato ben due calciatori orange. Uno è Joshua Zirkzee, il più chiacchierato in questo momento: attaccante del Bologna. L'altro è il mediano del Feyenoord Mats Wieffer che, negli ultimi giorni, ha preso quota come obiettivo a centrocampo. E se quest'ultimo sale, le quotazioni del primo potrebbero scendere...

Frenata: agente e Fonseca

L'interesse del Milan per Zirkzee affonda le sue radici a diverso tempo fa. I rossoneri seguono il calciatore sin dai tempi del Bayern Monaco, prima che diventasse un calciatore da 40 e passa milioni di euro. Dopo l'ultima stagione in cui ha guidato il Bologna in Champions League, l'attenzione del Diavolo per la punta olandese si è rinverdita. Da via Aldo Rossi sarebbero disposti senza problemi a pagare i 40 milioni di clausola che si attivano dal 1° luglio. Negli ultimi giorni, come riporta il Corriere dello Sport, è stata registrata una frenata che è stata azionata da due motivi principali. Il primo riguarda le richieste dell'agente Kia Joorabchian sulle commissioni. Il procuratore vuole 15 milioni e non contempla sconti di nessun tipo; il Milan non è intenzionato a pagare così tanto. In secondo luogo, come scrive il CorSport, il nuovo allenatore rossonero avrebbe indicato a Ibrahimovic un profilo diverso per la nuova punta. Secondo l'indiscrezione preferirebbe una punta d'area di rigore, più simile a Giroud come caratteristiche. In tutto questo c'è il rischio di inserimento della Juventus che gode del filo diretto del calciatore con l'allenatore Thiago Motta e vorrebbe creare la coppia Zirkzee-Vlahovic.

Wieffer finanziato da Cdk

Arretrando di qualche metro, il Milan è al lavoro anche per portarsi a casa un centrocampista difensivo che possa ridare equilibrio a una squadra che nell'ultima stagione ha sofferto moltissimo nella coesione tra i reparti, specie in fase difensiva. In quest'ottica possono tornare utilissimi i 22 milioni di euro incassati per il riscatto di Charles De Ketelaere, a tutti gli effetti un giocatore dell'Atalanta a titolo definitivo. Con questa somma i rossoneri potrebbero investire sul rinforzo a metà campo. Il nome più caldo al momento è quello di Mats Wieffer, centrocampista del Feyenoord. L'interesse del Diavolo per il calciatore sembra ricalcare quello maturato un anno fa per Reijnders. In questo caso le caratteristiche del calciatore permetterebbero a Fonseca di trovare equilibrio in mezzo al campo con una linea a tre in cui rientrerebbe anche Loftus-Cheek arretrato. Tra i candidati non va scartato Youssouf Fofana che ha già annunciato di lasciare il Monaco e va in scadenza nel 2025. Da monitorare anche la situazione Adrien Rabiot che da inizio luglio potrebbe essere svincolato​​​​​​​.