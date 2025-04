Con quello a Theo contro l'Udinese, Abraham ha eguagliato il suo record stagionale di assist

Non segnerà tantissimo, ma nel corso di questa stagione Tammy Abraham è risultato essere decisivo a modo suo, con assist che in alcuni casi potremmo dire essere valsi proprio come dei gol. L'ultimo nella trasferta di venerdì ad Udine, quando con la sua zampata ha anticipato Bijoò e mandato in volata verso la porta di Okoye Theo Hernandez per il gol del momentaneo 3 a 0 rossonero.

Con quello del Bluenergy Stadium salgono a 4 gli assist realizzati in stagione da Tammy Abraham, che ha così eguagliato il suo record personale in Serie A che risale alla stagione 2021/22 quando vestiva la maglia della Roma.