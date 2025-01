Conceiçao a DAZN: "Il Cagliari? È il passato. Non mi piace fare interviste prima della partita"

Pochi fronzoli per Sergio Conceiçao, che non ha nascosto il suo fastidio per le interviste a pochi minuti dalle partite. E lo ha esternato ai microfoni di DAZN senza giri di parole:

"Il Cagliari? Quella partita è passata, non mi piace parlarne né fare queste interviste a inizio partita. Bennacer titolare? È importante, gioca per quello. Ho pensato a un piano e lui ne fa parte. Se ho pensato alle due punte? Mi passano tante cose per la testa ma devo pensare alla squadra. Oggi è così, magari durante la partita e poi cambio".