Conceicao a Milan Tv: "I tifosi non sono il decimo o secondo giocatore in campo ma il primo: un aiuto fantastico"

vedi letture

Un grande Milan batte la Roma a San Siro 3-1 nei quarti di finale di Coppa Italia, sfruttando l'onda emotiva di una partita segnata dai tanti. nuovi arrivi che sono entrati in campo e hanno inciso. I rossoneri affronteranno in semifinale la vincente di Inter e Lazio. Ai microfoni di Milan Tv al termine della partita, è intervenuto il tecnico rossonero Sergio Conceicao. Le sue parole.

La più bella prestazione del suo MIlan?

"Una bella partita. Ci sono momenti che non mi sono paiciuti ma fa parte del gioco: dobbiamo continuare a lavorare. Devo dare una parola ai tifosi, sono stati bene con lma squadra: è un ambiente diverso, venire qua allo stadio col freddo il mercoledì è un aiuto fantastico. La vittoria è stata meritata"

Ancora sui tifosi

"I tifosi fanno la differenza, è come giocare uno in più. Sono molto importanti per noi, non sono il decimo o secondo giocatore in campo ma sono il primo: senza di loro i club non esistono. Abbiamo vinto una partita ma ne mancano tre per vincere un trofeo. Ora pensiamo a Empoli"