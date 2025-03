Conceiçao esalta Reijnders: "Gioca bene ovunque, è un ragazzo intelligente"

Il Milan vince ancora in rimonta. Dopo la vittoria a Lecce della settimana scorsa, anche il Como viene recuperato dai rossoneri come era successo pure nella gara di andata dello scorso gennaio. Al vantaggio lariano nel primo tempo di Da Cunha, nella ripresa rispondono i soliti salvatori del Diavolo: prima Christian Pulisic e poi Tijjani Reijnders. Seconda vittoria consecutiva per i rossoneri che, nonostante una prestazione non brillante, riescono a dare continuità di risultati.

Ai microfoni di DAZN, nel post gara, è intervenuto il tecnico rossonero Sergio Conceicao. Ecco un estratto delle sue considerazioni:

Dove fa meglio Reijnders?

"Dipende dalla partita, gioca bene ovunque: oggi l'ho messo in più di una posizione. Lui capisce ed è molto intelligente. Loro non scendevano troppo giù ed erano sempre là, ad alto livello"

Sull'esultanza dopo il secondo gol: c'era qualcuno di importante in tribuna?

"La mia famiglia viene allo stadio. L'esultanza di un allenatore che ha visto la squada sbagliare un paio di giol nei primi 15-20 minuti. Dopo un po' in difficoltà a livello difensivo, anche se collegata con la fase offensiva: troppo bassi, fuori tempo a pressare, il Como era molto tranquillo. All'intervallo abbiamo cercato di ricominciare a fare le cose che abbiamo preparato per questa partita. Non è stata una partita bellissima ma abbiamo vinto la partita con merito"