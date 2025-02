Conceiçao: "Fofana squalificato? Giocherà un altro, ho fiducia in tutti"

vedi letture

Queste le parole di Sergio Conceiçao in conferenza stampa sulla sfida di domani contro l'Inter:

Come stanno Gabbia e Thiaw? Come ha visto Walker? Ha scelto il centravanti per domani?

"Walker sta bene, sta lavorando bene, fisicamente è a posto. È una soluzione per domani. Malick è tornato oggi, ha fatto il primo allenamento oggi. Non è in condizioni fisiche ottimali. Matteo è uscito a Zagabria per una botta forte al polpaccio, non è uscito per l'errore. Sono a disposizione per domani, Thiaw non al top. Se avremo bisogno di una mano lui è pronto. In attacco vediamo".

Domani non ci sarà Fofana. Chi può fare il suo lavoro?

"Avrei voluto tutti a disposizione, certamente. Giocherà un altro, fiducia a tutti. È anche per voi è buono, parlavate sempre di quando avrebbe riposato Fofana. Giocherà un altro".