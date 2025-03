Conceiçao: "In 30 giorni abbiamo giocato nove partite. Non abbiamo avuto tempo per allenarci e non sono riuscito a dare la mia identità alla squadra"

vedi letture

Intervenuto al "Coimbra Football Congress 2025", Sergio Conceiçao ha rilasciato queste parole riportate da diretta.it:

Sulla scelta di accettare l'offerta del Milan: "Volevo andare in uno dei campionati più forti del mondo. Ho il sogno e l'obiettivo di vincere la Champions League e per questo ho scelto il mio attuale club. Sapevo le difficoltà che avrei incontrato, in un contesto in cui non ho scelto la squadra, in cui non ho tempo per allenarmi e con l'obbligo di vincere. Tuttavia, è un club storico che può darmi la possibilità di avvicinarmi a uno degli obiettivi della mia carriera, dopo aver vinto tanto in Portogallo"

Sulle difficoltà al Milan: "In 30 giorni abbiamo giocato nove partite. Non abbiamo avuto tempo per allenarci, il che è estremamente difficile e significa che non riesco a dare la mia identità alla squadra. Dopo aver vinto la Supercoppa contro l'Inter, abbiamo pareggiato contro il Cagliari con un errore individuale, come capita. Da allora, ogni giorno accostano nuovi allenatori al club".