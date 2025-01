Conceiçao: "Non credo che Bennacer e Fofana non possano coesistere. Domani giocheranno tutti e due"

In merito al centrocampo rossonero, Sergio Conceiçao ha spiegato oggi in conferenza stampa a Milanello:

Fofana e Bennacer in difficoltà nelle ultime uscite, come farli coesistere?

"Con il lavoro. Il mio lavoro è proprio quello. Ogni giocatore nelle sue funzioni deve sposarsi bene con gli altri. Non credo che Bennacer e Fofana non possano coesistere, anzi. Domani giocheranno tutti e due. Normalmente non lo faccio mai, non dico chi gioca. Ma la formazione che esce sui giornali è sempre giusta, ma non è una critica (sorride, ndr). Loro possono coesistere, devono capire cosa fare quando abbiamo la palla per arrivare ad attaccare con equilibrio. È questo equilibrio che vogliamo nella squadra, per non prendere la transizione degli avversari".

Qualche giocatore soffre perché gioca, come Reijnders e Fofana, troppo? Serve qualcosa a centrocampo? Tomori resta al Milan?

"Ha cominciato con una bella domanda di gioco e poi ha finito male (ride, ndr). Non parliamo oggi di mercato. L'aspetto fisico è importante, ma mancano 6 mesi eh, non siamo a fine stagione. Abbiamo 80 persone che lavorano in diversi campi: nutrizionisti, abbiamo tutto qua. È una questione mentale, ma si lavora anche su questo e stiamo lavorando anche su questo. Il potenziale alcune volte non viene scoperto perché non si esce dalla comfort zone.

Domani il limite poi sarà ancora più alto, bisogna mettersi una carota davanti. Si pensa che stando al Milan si sta bene così, ma non va bene. Il fisico è importante, ma è importante come ognuno parla con se stesso e se può dare di più, anche se non sei così al top fisicamente".