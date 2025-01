Conceiçao su Camarda: "Ha la sua strada da percorrere con tanto lavoro davanti. Ma ha talento e voglia"

vedi letture

Alla vigilia del match contro il Juventus, Sergio Conceiçao ha parlato così di Francesco Camarda e di Christian Pulisic:

Come sta Pulisic, ci sarà domani?

"Dico che Pulisic è fuori, non voglio fare bluff. Anche in Portogallo era così. È fuori, non vogliamo rischiare, non ha niente di speciale ma non vogliamo rischiare. Se gioca una ventina di minuti rischia di aggravare la situazione e non voglio".

Camarda è già da prima squadra?

"È un giocatore giovane, ha la sua strada da percorrere con tanto lavoro davanti lui. Ha una base importante, ha qualità, talento e voglia, ha una base importante".