Conceiçao: "Vedo nei ragazzi la voglia di uscire da questo momento difficile"

In merito ai suoi giocatori, Sergio Conceiçao ha spiegato oggi in conferenza stampa a Milanello:

Hai la sensazione che i giocatori vogliano uscire da questo momento?

"Ce l'ho, veramente. In questi due mesi ho avuto giornate difficile in questo senso qua, ma ora convinto che ora sono tutti molto... Quando sono arrivato qua abbiamo avuto 10 giorni incredibili con la Supercoppa, poi contro il Cagliari si è persa quell'anima e quell'energia grandissima presa a Riyad. Come media punti eravamo dietro il Napoli in campionato, poi dopo Zagabria è stato brutto con tanti errori, miei e dei giocatori. Dopo questa partita anche le due partite col Feyenoord, episodi di sfortuna... Non posso escludere una cosa dall'altra: Theo ha preso il rosso, ma potevamo 2-3 gol nel primo tempo. In quel momento eravamo in partita ed ero convinto che avremmo vinto. Con l'espulsione è cambiata la partita.

Si è persa questa anima che non dobbiamo perdere, altrimenti entriamo in un buco da cui non usciamo più. Sono solo parole, lo so. Ma mi costa, così come costa ai tifosi. Mi costa stare qui con voi e vedere qualcuno di voi al telefonino... Ho un rispetto grandissimo. L'Arsenal ha battuto 7-1 il PSV è la stessa Arsenal contro cui io ho perso ai rigori l'anno scorso. Non è che da un giorno all'altro non capisco più niente di calcio, ho un percorso prima di arrivare qui. Mi devo giustificare tutti i giorni sul perché sono l'allenatore del Milan. Ci sono problemi grandissimi di negatività a tutti i livelli, ma bisogna guardare avanti e vincere. Io parlo, la settimana è stata molto buona a livello di lavoro. Ma non vuol dire che domani vinci 4-0 col Lecce, magari. Non dobbiamo guardare al passato, ma al futuro e il futuro è domani".