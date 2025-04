Conceiçao verso la conferma della difesa a tre: un solo cambio in attacco

vedi letture

Il Milan si gioca tutto domani sera contro l'Inter. Alle 21 a San Siro andrà in scena la semifinale di ritorno di Coppa Italia che mette in palio un posto nella finalissima di Roma: l'andata è terminata con il punteggio di 1-1 e lascia tutto aperto in vista di questo secondo atto. Per i rossoneri è l'ultima chiamata in una stagione disastrosa: il Diavolo se non dovesse vincere si ritroverebbe davanti a un mese di vuoto, al nono posto in campionato troppo distante da chi sta davanti e da chi insegue, senza uno straccio di un obiettivo.

Sergio Conceicao, come riporta oggi Sky Sport 24, va verso la conferma dell'undici visto con Udinese e Atalanta. Questo vuol dire che ci sarà ancora la difesa a tre e un Leao più vicino alla punta. Anche gli uomini dovrebbero essere gli stessi, con un unico cambio possibile al centro dell'attacco: favorito Tammy Abraham su Luke Jovic. Sulla destra dovrebbe giocare Alex Jimenez come nelle ultime due uscite anche se si valuteranno fino in fondo le reali condizioni di Kyle Walker che tornerà tra i convocati insieme a Loftus-Cheek.

Così ha parlato Peppe Di Stefano, inviato di Sky: "Oggi allenamento al mattino, domani mattina prova delle palle inattiva. L'idea è confermare la stessa formazione delle ultime settimane, con Abraham in attacco al posto di Jovic. Da capire se Walker ce la farà dall'inizio: dovrebbe giocare Jimenez. Nel corso del pomeriggio vi racconteremo meglio".