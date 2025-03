Conceiçao via o almeno l'1% di possibilità di permanenza glielo lasciamo? Pellegatti: "Glielo lascio"

Conceiçao ha lo 0% di possibilità di essere confermato o l’1% glielo lasciamo? A questa domanda risponde Carlo Pellegatti nel suo intervento al podcast “Area Fritta”. Le sue dichiarazioni:

“Glielo lascio. Parlando con qualcuno in società ho chiesto: “Ma a te chi piace?”, e mi ha fatto questo ragionamento: “Dovremmo ancora un volta cambiare l’allenatore… Pioli, Fonseca, dovremmo cambiare anche Conceiçao”. Se Conceiçao batte l’Inter e arriva in finale e sfiora il quarto posto, ma deve portarla a casa anche a livello da prestazioni, secondo me… Rispetto a Fonseca e Lopetegui i tifosi, i famosi social, non l’hanno respinto”.