Condò dipinge Pioli: "È un leader in tempo di pace"

Paolo Condò ha descritto, dal suo punto di vista, la figura di Stefano Pioli negli studi di Sky Sport: "Pioli è un leader in tempo di pace, il suo mantra è la serenità. Ha portato il Milan in alto grazie alle proprie caratteristiche. Sta inseguendo bene la sua rivincita personale. Domenica, per esempio, non ha tolto Leao, nonostante il Benevento stesse continuamente attaccando la zona di Calabria. Sono scelte di un grande allenatore".