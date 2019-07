Condò: "Sacrificherei Suso, non lo vedrei in un grande Milan. Donnarumma sì"

Paolo Condò, giornalista di Sky Sport, ha parlato così del Milan: “Si è sempre parlato di Gigio Donnarumma, come di eventuale sacrificio da fare. In un Milan che nel giro di tre anni possa tornare ai livelli che gli competono, in un grande Milan io Donnarumma lo vedo comunque titolare, sempre. In un grande Milan, Suso non lo vedo titolare. Lo spagnolo è stato prezioso in questi anni ma in un grande Milan lo vedo come alternativa. Sapendo che si sono offerte, avendo la possibilità di scelta, se fossi nel Milan sacrificherei Suso”