Conte: "Fossi nell'agenzia di betting un po' rivedrei le quote Scudetto del Napoli"

Antonio Conte, allenatore del Napoli, direttamente da Dimaro, sede del ritiro estivo, è intervenuto in conferenza stampa e ha risposto anche a una domanda su Victor Osimhen, uno dei calciatori che sembra maggiormente coinvolti in questi primi giorni di preparazione, nonostante ci sia un accordo per il suo addio: "Dopo la mia firma, la fase più difficile è stata riallineare tutta la situazione e rimettere il club Napoli al centro di tutto, questo è stato l'aspetto più difficile affrontato. La situazione ora ci permette di stare un passo in avanti, per merito di tutti, del club, merito dei calciatori che hanno capito, io mi sono espresso molto chiaramente e con una visione, così difficilmente puoi andare contro. Ora il club è tornato protagonista. Su Victor parliamo di un professionista, un eccellente giocatore, un top player, io ci ho parlato e sa benissimo che non è cambiato assolutamente niente. E' del Napoli, sa benissimo che chi è del Napoli deve lavorare ed avere il giusto atteggiamento anche se c'è questo tipo di accordo che ancora oggi non sappiamo come andrà a finire. L'ho trovato col sorriso, conta il presente, oggi pomeriggio l'allenamento e l'atteggiamento con me ed i compagni".

Il Napoli è dato come terza favorita per le quote, ma ha chiuso a -40 dalla prima. Ad oggi il gap è annullato?

"In due giorni di lavoro è difficile (ride, ndr). E' stato un gap netto, sono 41 punti di distanza dall'Inter, fino a -15 dalla quinta per la Champions, -10 dalle romane. Questa è la realtà dei fatti. Chi fa pronostici e previsioni deve essere ragionevole, altrimenti si finisce in qualcosa non dico di ridicolo, ma non veritiero. C'è questo margine, in più è andato via un giocatore simbolo come Zielinski, ed ha rinforzato proprio l'Inter che ha chiuso a +41, non sappiamo il nostro mercato come finirà. C'è un accordo, potremmo perdere Osimhen, il più forte, che ha fatto la differenza nell'anno dello Scudetto, fossi nell'agenzia di betting un po' le rivedrei... Detto questo, a me questi giochino non fanno paura, se vogliono metterci pressione non è un problema, lo accetto, li lasciamo parlare, noi parliamo poco e siamo concentrati dopo un anno assurdo, ingiustificabile e abbiamo il dovere di migliorare, tornare nelle coppe, dalla porta principale, questo è l'obiettivo realistico! Altri discori, dovreste internarmi...".