Continua la protesta della Curva Sud: "Settore Ospiti: fissare un tetto al prezzo del biglietto"

Continua la protesta della Curva Sud per il caroprezzi che ha colpito i biglietti dei settori ospiti in Serie A. Come di consueto in questo avvio di stagione viene esposto lo striscione: "Settore Ospiti: fissare un tetto al prezzo del biglietto".