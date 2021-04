Contra: "Tatarusanu gran portiere, il Milan ha fatto un buon acquisto"

Cosmin Contra, intervenuto sul canale Twitch del Milan, ha parlato del connazionale Tatarusanu: "E' un grande giocatore, un gran portiere. E' un bravo ragazzo, un professionista. Non è facile partire dalla panchina e giocare gare importanti. Il Milan con lui ha fatto un buon acquisto, ha tanta esperienza anche in Serie A. Pensa sempre al bene della squadra, sono stato contento quando è andato in rossonero. Sono contento per lui e per il Milan. L'ho allenato, lo conosco bene, è un campione. Il Milan negli ultimi anni ha fatto tanti ottimi acquisti, i giovani sono cresciuti. Anche Leao ha un gran potenziale".