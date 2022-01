Coppa d'Africa, Kessie avanza dominando con la Costa d'Avorio. Ottavi contro Salah

La Costa d'Avorio si è qualificata come prima nel girone E della Coppa d'Africa 2022. La nazionale del rossonero Kessie - autore di due goal in tre partite - si è dimostrata tra le più forti dell'intero torneo e ora agli ottavi incontrerà il team del giocatore più forte, l'Egitto di Salah. Appuntamento per il 26 gennaio alle 17.