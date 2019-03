Coppa Italia Femminile, semifinale di andata: Milan-Juventus 1-2. Il 17 aprile il match di ritorno

Si è chiusa con una sconfitta del Milan Femminile per 2-1 contro la Juventus la semifinale di andata di Coppa Italia: dopo il vantaggio grazie ad un autogol di Pedersen al 2', le ragazze rossonere si sono fatte prima rimontare a fine primo tempo da una rete di Bonansea e poi superare nella ripresa da un gol di Caruso. Il match di ritorno in casa della Juventus è in programma il prossimo 17 aprile.